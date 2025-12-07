Раввин Юваль Шерло призвал адаптировать синагоги для солдат, получивших ранения

В Международный день равных прав для людей с ограниченными возможностями глава отдела этики организации "Цоар" раввин Юваль Шерло выступил с обращением к религиозным общинам. Он призвал срочно изменить инфраструктуру синагог, чтобы подготовить их к приему солдат, возвращающихся с фронта, в том числе с физическими и психологическими проблемами.

Он перечислил типичные проблемы: отсутствие пандусов, неподходящее освещение для тех, кто получил травму зрения, а также избыточный шум, который тяжело переносится людьми с посттравматическим стрессом.

Раввин Шерло отметил, что доступность синагоги – не жест доброй воли, а религиозный принцип: "Синагога обязана быть местом, открытым для всех. Пророки учили обращать внимание на тех, к кому редко прислушиваются – пришельца, сироту, вдову. Сегодня это и раненые, которые зачастую не могут говорить о своих нуждах".

"Если мы желаем, чтобы Всевышний услышал наши молитвы, мы сами должны услышать тех, кто нуждается в нас", – заключил раввин Шерло. – "Только тогда синагога станет настоящим домом молитвы для всех".