Медиаконсультант, выступающий против призыва, был замечен в Таиланде среди полуодетых женщин

Элиэзер Иферган, ультраортодоксальный медиаконсультант и противник призыва ешиботников в ЦАХАЛ, оказался в центре скандала после того, как было опубликовано видео, запечатлевшее его на пляже в Таиланде среди женщин.

На обнародованных журналистом Даниэлем Амрамом кадрах Иферган, который в недавних теледебатах утверждал, что армия не может гарантировать сохранение его религиозного образа жизни, беззаботно кормит диких обезьян на побережье в Таиланде. При этом он игнорирует предупреждающие крики других туристов. Рядом с медиаконсультантом находятся женщины в открытых купальных костюмах.

Как отметил в этой связи раввин Натан Слифкин, тысячи молодых людей, официально получающих отсрочку от армии в качестве учащихся ешив ("Торато умануто"), на деле не учатся, а работают или, как в случае с Иферганом, проводят время в обстановке, далекой от ультрарелигиозной.

В ходе теледебатов Элиэзер Иферган заявил, что арабы также не служат в армии, на что получил вопрос, хочет ли он приравнять себя к ним. Затем Иферган заявил, что светские жители Тель-Авива также массово уклоняются от службы, однако этот аргумент был опровергнут статистикой, согласно которой около 82% молодежи из Тель-Авива служат в ЦАХАЛ. Главным же его аргументом стало то, что армия не может гарантировать сохранение его строго религиозного образа жизни, на что его оппонент, глава организации за равный призыв Йонатан Шалев, парировал: "Вы боитесь перестать быть хареди? А я боюсь не остаться в живых!".