Репортаж: ученики ешив для проблемной молодежи подрабатывают и не служат в армии

12-й канал ИТВ показал репортаж о специальных ешивах для проблемной молодежи из ультраортодоксального сектора. Несмотря на то, что ученики проводят в учебном заведении лишь часть дня, совмещая занятия с работой, они не планируют идти в армию.

Один из героев репортажа, ешиботник Итамар, который подрабатывает организацией мероприятий, рассказал: "Я скоро получу повестку. Сижу дома и жду, не зная, что будет с моим бизнесом. Я злюсь на государство, которое приходит не для того, чтобы решать проблему, а чтобы разрушать жизни".

19-летний владелец звукозаписывающей студии Йони Леви объяснил свое нежелание служить так: "Если я пойду в армию, девушка, о которой мечтал всю жизнь и с которой хочу создать семью, меня не захочет. А когда я учу Талмуд даже час в день, для меня это то же самое, что спасать мир и Государство Израиль".

Главным препятствием для призыва остается позиция раввинского руководства, которое не готово идти на компромиссы с военными. Другой герой репортажа, Элазар, признался: "Я пошел бы служить, если бы глава ешивы сказал: "Мы и ЦАХАЛ пришли к решению – есть армейская программа для ультраортодоксов, ты пойдешь туда религиозным и вернешься религиозным"".

Когда журналисты обратились к раввину, он категорически отказался: "Большинство мобилизовавшихся перестали вести религиозный образ жизни, носят цепочки и делают татуировки. Если Элазар спросит меня, идти ли ему в бригаду "Хашмонаим", я отвечу: а тебе какое дело до этой авантюры?". На вопрос о поддержке призыва при гарантии сохранения религиозного образа жизни раввин сказал: "Я не ставлю эксперименты на тех, кого люблю".

В отсутствие раввинской поддержки единственным действующим стимулом остаются экономические санкции государства. Элазар подтвердил: "Нет скидок на детские сады, хотят аннулировать водительские права, запретить выезд за границу – самое законное, что есть, хотят отнять. Нет субсидий, скидок на муниципальный налог – ничего. В итоге эти санкции увеличат призыв".

Активисты, работающие над интеграцией ультраортодоксов в армию, считают, что перемены придут снизу, но отмечают, что это крайне сложно. Представитель предармейской подготовительной программы "Нецах" Нахман Коэн признался: "На прошлой встрече из 150 участников только один дал нам свой номер телефона".