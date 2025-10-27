Новый документальный фильм рассказывает о соблюдении заповедей в космосе

По сообщению газеты "Гаарец", на кинофестивалях в США демонстрируется новый документальный фильм "Скрипач на Луне: иудаизм в космосе", рассказывающий о том, как астронавты-евреи пытаются соблюдать шаббат и другие заповеди за пределами Земли. Авторы ленты – режиссеры Сет Крамер и Даниэль Миллер – исследуют, как еврейская традиция, основанная на земных циклах дня и ночи, сталкивается с новой реальностью, где сутки длятся всего 90 минут, а закаты и рассветы сменяют друг друга по шестнадцать раз в день.

Фильм сочетает архивные кадры с интервью ученых, раввинов и астрономов, включая знаменитого астрофизика Нила Деграсса Тайсона, который в шутку говорит о возможном появлении нового направления – "евреи с Марса". Авторы отмечают, что раввины обсуждают вопросы соблюдения шаббата в космосе уже десятилетиями – начиная с высадки человека на Луну в 1969 году, которая породила богословские споры о смысле стиха из Псалмов: "Небеса – небеса Господу, а землю Он дал сынам человеческим".

Особое внимание уделено астронавту Илану Рамону, погибшему при крушении шаттла "Колумбия" в 2003 году. Рамон советовался с раввинами о том, как отмечать шаббат в условиях, когда день и ночь сменяются каждые полтора часа. По их решению, он соблюдал время шаббата по часам Хьюстона. В невесомости Рамон совершал кидуш из пакетика с виноградным соком – и, как отметил раввин Цви Куников, это стало "более значимым актом, чем тысяча других кидушей на Земле".

Авторы фильма также проводят параллель с прежними раввинскими обсуждениями времен Второй мировой войны, когда еврейские солдаты служили в районах с полярным днем и ночью. Тогда тоже решалось, по какому времени следует считать наступление шаббата. По мнению Миллера, те же принципы применимы и к космосу – еврей следует времени места, откуда он отправился.

Как отмечают создатели, "Скрипач на Луне" – это не просто рассказ о религии в космосе, а приглашение подумать о будущем еврейской традиции. "Мы привыкли смотреть назад, но пора задуматься, как будет выглядеть иудаизм в новых мирах", – говорит режиссер Крамер. По его словам, фильм показывает, что вера и наука не противостоят друг другу, а могут вместе раскрывать красоту творения и приближать человека к Богу.