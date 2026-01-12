x
12 января 2026
Экономика

Количество пунктов выдачи международных прав увеличится

Мин.транспорта
Автомобили
время публикации: 12 января 2026 г., 21:06 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 21:10
Количество пунктов выдачи международных прав увеличится
Министерство транспорта объявило компании "Марманет" и "Оптика Гальперин" победителями тендера на обслуживание точек выдачи выдачи международных водительских прав.

По условиям тендера, каждая из компаний должна будет обслуживать не менее 29 точек, однако, как сообщает "Калькалист", "Мерманет будет обслуживать 34 точки. При этом каждый из победителей должен держать по точке выдачи в каждом из четырех центральных городов – Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве.

Речь идет о существенном увеличении количества точек выдачи по сравнению с 2025 годом, когда работали всего 43 отделения.

