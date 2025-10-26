Раввин Ицхак Гинзбург разъяснил свою похвалу в адрес левых

В последнем номере субботнего бюллетеня "Нифлаот" раввин Ицхак Гинзбург опубликовал разъяснение своих слов, прозвучавших на прошлой неделе и вызвавших широкий общественный резонанс. Речь шла о фразе "молодцы левые", которую многие восприняли как неожиданную похвалу политическому лагерю.

По словам раввина Гинзбурга, он хотел обратить внимание не на руководство левонастроенных партий, а на "простых людей, которые тянутся к левому лагерю" – тех, кто, услышав о страданиях похищенных, выражал искреннюю заботу и сочувствие. Он подчеркнул, что большинство рядовых избирателей левых партий руководствуются призывом Торы "Возлюби ближнего". Это вызывает уважение и заслуживает слова признательности.

Одновременно Гинзбург не отказался от своей общей позиции по вопросам безопасности: он повторил, что Тора и национальный долг требуют продолжать борьбу с террором всеми силами, до нейтрализации угроз и восстановления безопасности для всего народа. Завершая разъяснение, раввин упомянул внутренний раскол в обществе: по его мнению примирение возможно через любовь к народу Израиля и признанию того факта, что в каждом лагере есть "точки истины" – что, как он надеется, позволит совместить стремление к спасению отдельных жизней и заботу о благе всего народа.

Раввин Ицхак Гинзбург – хасид движения Хабад, каббалист, философ и общественный деятель. Он возглавляет организацию "Галь эйнай", а также является руководителем ряда учебных заведений, включая ешиву "Од Йосеф Хай" в поселении Ицхар.