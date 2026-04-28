Исследователь еврейской мысли раскритиковал Каббалу

Доктор Исраэль-Натанель Рубин, специалист по еврейской мысли и автор недавно вышедшей книги "Каббала: трагедия еврейской веры", дал резонансное интервью сайту Ynet. Рубин называет каббалистическую книгу "Зогар" "величайшей подделкой в еврейской истории", обвиняет мистическое учение в расизме и в том, что именно Каббала превратила занятия точными науками в ересь в глазах ультраортодоксального мира.

В интервью доктор Рубин опирается на длинную цепочку раввинских авторитетов, противостоявших Каббале Он упоминает рабби Меира бен Шимона а-Меили из Прованса, который в XIII веке называл каббалистов глупцами, а их учение – бессмысленным и разрушающим Тору. Особое место среди противников мистицизма занимал рабби Ихья Капах (XX век), лидер йеменских евреев, который объявлял каббалистов идолопоклонниками и постановил, что свитки Торы, написанные ими, ритуально непригодны.

По словам исследователя, сам термин "каббала" (получение) – апологетический ярлык, который ее последователи присвоили себе, чтобы утверждать, будто их идеи "получены" от предыдущих поколений, тогда как на самом деле это их собственное изобретение. Исследователь обвиняет Каббалу в фактическом политеизме из-за учения о десяти сфирот, сравнивая это с христианской Троицей. Он критикует еврейский мистицизм за его одержимость сексуальными аспектами, где Божественность представляется в виде соития мужского и женского начал. По его словам, это прямо противоречит стиху из Торы: "Берегите же очень ваши души, так как никакой образ вы не видели в тот день, когда Господь говорил с вами у Хорева из огня".

Рубин связывает с Каббалой презрение части ультраортодоксального мира к светским знаниям. Он цитирует раввинов, называвших математику вредной для души, а медицинский прогресс – не имеющим значения. Герой интервью отмечает, что Каббала считает душу иноверца нечистой с момента рождения, независимо от его поступков, в противовес традиционному иудаизму, где нееврей, соблюдающий заповеди потомков Ноаха, имеет удел в мире грядущем. Доктор Исраэль-Натанель Рубин подытоживает: Каббала – это трагедия как для иудаизма с теологической точки зрения, так и для государства Израиль с практической.