Раввин Ицхак Йосеф: система "Железный купол" функционирует благодаря ешиботникам

Бывший главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф во время еженедельного урока в синагоге "Яздим" в Иерусалиме коснулся вопроса статуса студентов ешив и их роли в защите страны. По его словам, солдаты являются посланниками Всевышнего, но при этом истинная причина успеха систем ПВО кроется в духовной плоскости.

"Как системе "Железный купол" удалось перехватить ракеты из Ирана и Ливана? Благодаря чему их сбили? Благодаря ученикам ешив. Если бы их не было, ракеты падали бы на дома и разрушали целые районы", – заявил раввин. Он также добавил, что те, кто искренне желает добра солдатам ЦАХАЛа, должны заботиться о сохранении мира Торы, так как, по его мнению, ученики ешив защищают самих солдат.

В ходе урока раввин Йосеф подверг критике светские круги и судебную систему, обвинив их в масштабном подстрекательстве против ультрарелигиозного сектора. Он отметил, что противники религии пытаются разрушить мир Торы. В качестве примера должного уважения к традиции он привел президента Аргентины Хавьера Милея, который недавно посетил ешиву "Хеврон". "Именно сейчас, когда идет такая волна ненависти, приходит президент-нееврей и выражает свое восхищение учениками ешив. Это должно стать примером для всего народа Израиля", – отметил раввин.