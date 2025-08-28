Раввин Михаэль Авраам выступил с критикой мировоззрения лидеров ультраортодоксального сектора

Раввин Михаэль Авраам, доктор теоретической физики и преподаватель в Высшем институте Торы при университете Бар-Илан, написал колонку, в которой он задается вопросом: насколько велики духовные лидеры ультраортодоксального сектора? По его словам, он недавно столкнулся с YouTube-каналом "Гдолей а-Дор – канал движения "Дегель а-Тора", и увиденное вызвало у него шок.

Канал представляет собой сборник выступлений видных раввинов литовского направления ультраортодоксального иудаизма. По мнению Авраама, выступающие демонстрируют невероятную оторванность от реальности и примитивизм: "Если эти люди считаются великими в Торе, то обычный ученик в средней школе – это Моисей".

Михаэль Авраам детально разобрал несколько роликов, чтобы продемонстрировать уровень аргументации. Ведущий задает вопрос: почему в Израиле принято, что выпускник ешивы должен десятилетиями сидеть в колеле (учебном заведении для женатых мужчин), тогда как за границей ультраортодоксы идут работать? Аргумент раввина Моше-Гиллеля Хирша: Страна Израиля – святое место, тут следует полагаться на пожертвования, тогда желание работать проистекает из погони за материальным.

Автор колонки протестует, напоминания, что мудрецы Талмуда жили в Стране Израиля и работали. В Торе есть немало заповедей, касающихся законов земледелия. Невозможно построить общество, где никто не работает. Где в Письменной или Устной Торе сказано, что в Израиле нельзя работать? Это новшество, придуманное современными лидерами, а аргументация раввина Хирша оторвана от реальности и истории еврейского народа.

Раввин Игаль Розен, отвечая на вопрос, почему харедим не служат в армии, выдвигает контраргумент. Он утверждает, что лишь небольшая часть солдат (около 10%) непосредственно рискует жизнью, а остальные являются тыловиками. Розен проводит параллель между ешивами и военными училищами: и те, и другие, по его словам, "готовят следующее поколение".

Михаэль Авраам подвергает эту позицию разбору. Он указывает, что Розен игнорирует ключевые факты: критически важную роль тыловых служб в современной войне, страдания всех военнослужащих (не только на передовой), а также моральную несостоятельность сравнения религиозной учебы с военной подготовкой. Авраам заключает, что основной вопрос остается без ответа: почему ультраортодоксы не могут выделить 2 года из пожизненного пребывания в колеле, чтобы разделить армейские риски и нагрузку наравне с остальными гражданами, особенно в условиях острой необходимости.

Раввин Перец Берман, пытаясь опровергнуть обвинения в том, что ультраортодоксы не участвуют в жизни страны и не разделяют ее тяготы, заявляет: успехи ЦАХАЛа (например, операция по подрыву пейджеров) – не результат ума или таланта, а помощь свыше благодаря изучающим Тору. Михаэль Авраам указывает на теологическую несостоятельность такого заявления: почему Бог помог армии в Ливане и Иране, но не помог 7 октября? Принцип "успехи – благодаря ешиботникам, провалы – из-за проступков всех остальных" является манипуляцией.

Подытоживая, раввин Михаэль Авраам считает, что для лидеров ультраортодоксального сектора характерны идеологическая и физическая оторванность от реального мира, которая возведена в добродетель; отсутствие базовых знаний по истории, экономике, социологии; отсутствие самокритики и критики со стороны аудитории; слепая вера в то, что погружение в Тору автоматически дает непогрешимое понимание всех областей жизни.