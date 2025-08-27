Праворадикальный активист Ноам Федерман надел тфилин на вершине Килиманджаро

Праворадикальный активист Ноам Федерман поднялся в Танзании на гору Килиманджаро, высота которой составляет 5895 метров, и там совершил обряд надевания тфилин (филактерий). Восхождение, завершающий этап которого занял девять часов непрерывного пути, он совершил вместе со своей супругой.

Как сообщает сайт "Аруц Шева", событие произошло после многодневного пешего перехода. Непосредственно покорение вершины началось в 23:00 ночи и завершилось на рассвете. После восхождения Федерман написал в соцсетях: "Это было невероятно сложно".

Ноам Федерман – один из лидеров запрещенного в Израиле движения "Ках". Неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал тюремные сроки. Проживает с семьей на территории форпоста "Хават Федерман" ("Ферма Федермана") около Кирьят-Арбы. Имеет степень по юриспруденции.