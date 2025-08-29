Время зажигания субботних свечей 29 августа 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:31, 19:45

Тель-Авив – 18:47, 19:47

Хайфа – 18:41, 19:47

Беэр-Шева – 18:40, 19:46

Эйлат – 18:37, 19:43

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Шофтим":

Моше повелевает сынам Израиля назначить судей и судебных исполнителей во всех городах. Он подчеркивает: "К справедливости, к справедливости стремись!" – предостерегая от взяточничества и пристрастности. Любое правонарушение должно быть тщательно расследовано, а свидетельские показания – внимательно проверены. Для вынесения обвинения и приговора необходимы показания как минимум двух свидетелей.

В каждом поколении, говорит Моше, будут учителя, призванные разъяснять и толковать Закон. "По учению, которое они укажут тебе, и по закону, который они скажут тебе, поступай; не уклоняйся ни вправо, ни влево", – наставляет он народ.

В главе "Шофтим" также содержатся запреты идолопоклонства и колдовства, законы об учреждении царской власти и требования к поведению царя, а также предписания о создании городов-убежищ для совершивших непреднамеренное убийство. Даны и многочисленные законы войны: освобождение от службы для того, кто недавно женился, построил дом, посадил виноградник или же просто боится и "робок сердцем"; обязанность сперва предлагать мирные условия перед нападением; запрет на бессмысленное уничтожение ценностей, в том числе на срубку плодовых деревьев при осаде. Именно в этом контексте звучат знаменитые слова Торы: "Человек – дерево полевое".

Завершает главу заповедь о процедуре "Эгла аруфа". Если в поле находят тело убитого неизвестными, старейшины ближайшего города должны умертвить телицу, тем самым подтверждая ответственность общины и ее руководителей не только за свои поступки, но и за то, что они могли бы предотвратить.