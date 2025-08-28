x
28 августа 2025
|
последняя новость: 13:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 13:23
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Руководство браславских хасидов решило отменить паломничество подлежащей призыву молодежи в Умань

Харедим
время публикации: 28 августа 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 12:18
Руководство браславских хасидов решило отменить паломничество подлежащей призыву молодежи в Умань
Yaakov Naumi/Flash90

Духовные лидеры браславского хасидского двора провели экстренное совещание, на котором было принято решение отменить поездку на паломничество в Умань молодежи, подлежащей призыву на срочную службу в ЦАХАЛе.

Решение было принято, чтобы избежать массовых арестов уклоняющихся от призыва военной полицией непосредственно в аэропорту Бен-Гурион.

В решении подчеркивается, что, хотя заповедь паломничества к могиле похороненного в Умани раввина Нахмана из Браслава крайне важна, она уступает заповеди соблюдения Торы, а призыв на службу в армию (или любой иной вариант службы, включая альтернативную) приравнивается к отступничеству и "является матерью всех грехов".

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 августа 2025

Гольдкнопф просит Нетаниягу обеспечить хасидам поездки по "модели Умани"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 августа 2025

Правительство выделит 10 миллионов шекелей на паломничество в Умань