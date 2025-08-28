Руководство браславских хасидов решило отменить паломничество подлежащей призыву молодежи в Умань

Духовные лидеры браславского хасидского двора провели экстренное совещание, на котором было принято решение отменить поездку на паломничество в Умань молодежи, подлежащей призыву на срочную службу в ЦАХАЛе.

Решение было принято, чтобы избежать массовых арестов уклоняющихся от призыва военной полицией непосредственно в аэропорту Бен-Гурион.

В решении подчеркивается, что, хотя заповедь паломничества к могиле похороненного в Умани раввина Нахмана из Браслава крайне важна, она уступает заповеди соблюдения Торы, а призыв на службу в армию (или любой иной вариант службы, включая альтернативную) приравнивается к отступничеству и "является матерью всех грехов".