02 февраля 2026
последняя новость: 21:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Традиции

Шломо Бенизри: служба в армии приводит к духовному падению

время публикации: 02 февраля 2026 г., 20:17 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 20:18
Шломо Бенизри: служба в армии приводит к духовному падению
Yonatan Sindel/Flash90

Бывший министр Шломо Бенизри выступил с критикой религиозно-сионистского сектора, заявив, что служба в армии приводит к массовому духовному падению. В рамках подкаста "А-коль патуах" Бенизри сказал, что 40-50% религиозных сионистов теряют духовный уровень во время службы, о чем, по его словам, известно их раввинам.

В ответ на напоминание ведущего подкаста Ави Шушана о павших бойцах, сочетавших изучение Торы и военную службу, Бенизри заявил, что отдает религиозным сионистам должное за участие в боевых действиях, заселение страны и учебу. Однако, комментируя историю Саадьи-Яакова Дери, погибшего солдата, который ранее был запечатлен за изучением Талмуда в армии, он раскритиковал его мать за публичные нападки на ультраортодоксальное общество, подчеркнув, что она "не может поучать великих раввинов Израиля".

В ходе дискуссии ведущий указал на ощущение морального превосходства со стороны харедим по отношению к остальному израильскому обществу, и Бенизри это признал. Он заявил, что тот, кто не изучает Тору, должен служить в армии, но только в рамках полностью контролируемой системы без духовных рисков. "Мы не потеряем душу, как это происходит в религиозном сионизме", – подытожил он.

