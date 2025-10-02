Эндрю Куомо извинился перед ортодоксальными евреями за ограничения во время пандемии

Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо опубликовал видеообращение накануне Йом-Кипура, в котором принес извинения за решения, принятые им во время пандемии COVID-19. Он признал, что предпринятые меры по ограничению собраний, особенно в районах с высокой концентрацией ульраортодоксального населения, причинили боль еврейской общине

Извинение адресовано ортодоксальным раввинам, среди которых Куомо сейчас ищет поддержку на фоне возможного участия в гонке на должность мэра. Его отношения с ультрарелигиозной общиной испортились в 2020 году, когда он ввёл жесткие ограничения на посещение синагог в районах, таких как Боро-Парк и Мидвуд, что привело к судебному иску со стороны американского филиала движения "Агудат-Исраэль".

Реакция внутри общины оказалась смешанной: одни поблагодарили политика за долгожданное признание ошибки, другие сочли извинения запоздалыми и продиктованными исключительно предвыборными интересами. Политические оппоненты Куомо уже использовали видео против него, напоминая о прошлых конфликтах и обвиняя его в дискриминации религиозных евреев во время пандемии.