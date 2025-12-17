x
17 декабря 2025
Культура

Первый фильм Расулофа на иностранном языке включен в программу Роттердамского кинофестиваля

Кинофестиваль
Иран
время публикации: 17 декабря 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 10:29
Иранский кинорежиссер Мохаммад Расулоф
Andreea Alexandru/Invision/AP

Фильм "Чувство воды" иранского режиссера Мохаммада Расулофа ("Семя священной смоковницы") включен в программу международного кинофестиваля в Роттердаме в категории Displacement Film Fund. Это первая лента режиссера, снятая после побега из Ирана, где он был приговорен к восьми годам тюремного заключения и избиению плетьми. Как и планировалось, новая картина Расулофа снята не на фарси, а на иностранном языке – для него это первый опыт.

Главный герой картины – иранский писатель, вынужденный покинуть Иран и перебраться в Европу. Главным препятствием для него становится язык. На нем ему предстоит начать жить заново, чтобы снова писать. "Его стремление вернуть себе способность писать превращается во внутреннее путешествие между памятью и забвением, между утраченной речью и новой, где человеку, чувствам и смыслу приходится рождаться заново", – рассказывает официальный пресс-релиз картины.

Международный кинофестиваль в Роттердаме пройдет с 29 января по 8 февраля.

Культура
