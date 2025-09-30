С вечера 1 октября по вечер 2 октября 2025 года евреи отмечают Йом-Кипур

С вечера 1 октября по вечер 2 октября 2025 года евреи всего мира отмечают Йом-Кипур – самый святой день в еврейском календаре. На протяжении всего дня принято поститься.

Начало и окончание поста

Иерусалим: 17:44, 18:59

Тель-Авив: 18:04, 19:01

Хайфа: 17:55, 19:00

Беэр-Шева: 18:06, 19:00

Эйлат: 17:56, 19:00

Перед началом поста зажигают свечи и произносят благословения:

1. "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмитцвотав вэциваану леадлик нер шель шаббат ве-шель Йом а-Кипурим" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать свечу субботы и Йом-Кипура).

2. "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, шеэхеяну векиеману веигиану лазман азе" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь мира, даровавший нам жизнь, поддерживавший нас и позволивший нам дожить до этого времени).

Йом-Кипур – это день глубокого самоанализа, молитвы и искупления, когда весь еврейский народ обращается к Б-гу с искренними просьбами о прощении и искуплении грехов. Служба начинается еще до захода солнца с "Коль Нидрей" – формулы, которую кантор поет трижды, а община негромко вторит каждому слову. Эта молитва фактически аннулирует все обеты, данные в течение года. За ней следует вечерняя молитва "Маарив".

Утро начинается с молитвы "Шахарит", а после чтения Торы звучит "Изкор" – поминальная молитва по усопшим, связывающая поколения. Кульминацией дневных молитв ("Мусаф" и "Минха") является самая торжественная и последняя служба дня – "Неила". В этот час, "когда врата небес закрываются", община в последний раз обращается к Творцу. Все заканчивается звуками шофара, знаменующим завершение поста и Дня Искупления. Община провозглашает: "В будущем году – в Иерусалиме!"