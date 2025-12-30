Сегодня – пост 10 тевета

Сегодня, 30 декабря 2025 года, евреи соблюдают пост 10 тевета – один из четырех общественных постов, установленных в память о разрушении Иерусалима и Храма. Пост начинается с рассвета и завершается с выходом звезд. Время окончания поста: Иерусалим – 17:12, Тель-Авив – 17:13, Хайфа – 17:11.

Пост 10 тевета установлен в память о событиях 3336 года от сотворения мира, когда вавилонский царь Навуходоносор начал осаду Иерусалима. Осада продолжалась около двух с половиной лет и стала началом цепи трагических событий: 17 тамуза были проломлены городские стены, а 9 ава был разрушен Первый Храм и жители Иудеи были уведены в вавилонское изгнание. В знак памяти об этих событиях день 10 тевета был установлен как день поста и покаяния.

В иудаизме этот день считается временем самоанализа, молитвы и исправления поступков. По традиции, в пост особое внимание уделяется благотворительности, а в синагогах читаются специальные молитвы и отрывки из Торы. Кроме того, 10 тевета отмечается как День общего кадиша – день поминовения жертв Катастрофы, дата гибели которых неизвестна.