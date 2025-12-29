x
29 декабря 2025
Традиции

В Умани баллистическая ракета упала вблизи мацепекарни

время публикации: 29 декабря 2025 г., 18:36 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 18:38
В Умани баллистическая ракета упала вблизи мацепекарни
David Cohen/Flash90

В городе Умань в ночь на пятницу российская баллистическая ракета упала вблизи крупной мацепекарни, расположенной недалеко от места захоронения рабби Нахмана из Брацлава. По данным местных властей, ракета разорвалась примерно в 50 метрах от здания, где в тот момент находились десятки работников.

Несмотря на значительное число пострадавших в эпицентре удара, погибших не было, а сотрудники мацепекарни не получили ранений. В результате взрывной волны зданию мацепекарни был нанесен серьезный ущерб: повреждена входная дверь, выбиты окна, пострадало техническое оборудование, находившееся во дворе.

Предприятие считается одним из ключевых центров производства мацы в Украине – здесь ежегодно изготавливаются десятки тонн продукции, которая бесплатно распределяется среди еврейских общин страны, а также поставляется в Европу и США. В самой Умани проживает около 80 тысяч человек, включая сотни израильтян и паломников.

В марте 2023 года беспилотник атаковал филиал той же мацепекарни в Днепре, также без жертв. В последние месяцы фиксировались повреждения синагог, домов раввинов и кладбищ в разных городах Украины. В Федерации еврейских общин Украины отмечают резкое обострение ситуации в последние недели и выражают надежду, что дипломатические усилия приведут к улучшению обстановки в сфере безопасности.

