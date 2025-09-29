x
Традиции

Батья Кахана-Дрор требует, чтобы раввины защитили жен военнослужащих в рамках брачного контракта

время публикации: 29 сентября 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 19:11
Батья Кахана-Дрор требует, чтобы раввины защитили жен военнослужащих в рамках брачного контракта
יאיר פריאר דרור/Wikipedia

Бaтья Кахана-Дрор, адвокат и общественный деятель, призвала раввинов ввести дополнительную формулировку в брачный контракт. Цель этой меры – обеспечить галахическую защиту женщинам, чьи мужья-военнослужащие могут оказаться неспособны дать разводное письмо (гет) в результате тяжелых травм или исчезновения в условиях продолжающейся войны.

Кахана-Дрор отмечает, что если мужчина в результате ранения теряет юридическую и галахическую способность дать гет, его жена может на долгие годы стать "агуной" (соломенной вдовой), то есть неспособной получить развод и снова выйти замуж.

Адвокат предлагает использовать галахический механизм "брак с условием". Это означает, что брак заключается с оговоркой: если определенное, заранее оговоренное условие не будет выполнено, брак считается недействительным. В случае неспособности мужа дать гет (например, вследствие черепно-мозговой травмы, исчезновения или плена) будет принято решение раввинского суда, объявляющее брак недействительным.

Адвокат предлагает, чтобы Главный раввинат сделал обязательным введение стандартизированного и условия для всех браков в Израиле. Условие должно быть четко прописано и регистрироваться в официальном документе, прилагаемом к брачному договору. Условие должно вступать в силу только после определенного периода и по решению раввинского суда, базирующемуся на медицинских и фактических доказательствах.

Батья Кахана-Дрор (род. 1964) – израильский адвокат, публицист и общественный деятель, известная многолетней борьбой за права женщин в религиозном секторе. С 2009 по 2018 год она занимала пост генерального директора организации "Мавой сатум" (Тупик), которая оказывает помощь "соломенным вдовам".

