Скандальное видео помогло собрать деньги на свадьбу нуждающейся ультраортодоксальной семье

Видео с участием журналистки 12 канала ИТВ Инбар Твизер, в котором она и ее супруг допрашивают ультраортодоксальных подростков, собиравших пожертвования на свадьбу родственника, вызвало общественный резонанс. На кадрах подросткам насмешливым тоном задают вопросы на тему призыва в армию. Ролик был выложен Твизер в сети X без замыливания лиц, что вызвало обвинения в шейминге несовершеннолетних. После критики видео было удалено, однако журналистка отказалась извиняться, заявив, что в условиях текущей ситуации отказ от службы в армии является поводом для стыда. Она также отметила, что ее супруг – офицер резерва, недавно вернувшийся с памятных мероприятий по погибшим товарищам.

Отец жениха прокомментировал произошедшее в интервью радиостанции "Коль ба-рама". По его словам, семья находилась в крайне тяжелом финансовом положени. Их автомобиль, основной источник дохода, был уничтожен ракетой "Хизбаллы". Глава семьи работает водителем, а также преподает в хедере и подрабатывает переписчиком священных текстов. По его словам, после публикации видео тысячи людей откликнулись и начали жертвовать деньги на свадьбу.

Среди жертвователей оказался и председатель партии ШАС Арье Дери, который написал в соцсети X: "Народ Израиля всегда отличался милосердием и благотворительностью. Произошедшее сегодня не представляет наш народ. Именно поэтому мы обязаны поступить наоборот – быть милосердными. Я жертвую 1 000 шекелей этой нуждающейся семье и призываю всех сделать то же". К нему присоединились журналисты Хаим Левинсон, Янки Фарбер, депутат Кнессета Моше Арбель, телеведущая Натали Дадон и другие общественные деятели.