Раввин Давид Став: в религиозных школах придумали "День памяти праматери Рахели"

Председатель ассоциации раввинов "Цоар", раввин Давид Став, в ролике, опубликованном на канале "Машав", заявил, что государственно-религиозная система образования "придумала" день памяти праматери Рахели, чтобы в ту же дату избежать обсуждения годовщины убийства премьер-министра Ицхака Рабина. По его словам, это позорная страница для системы религиозного образования.

Позже раввин Став выступил с разъяснением своих слов, подчеркнув, что не ставил под сомнение древность традиции, а критиковал только образовательный контекст последних десятилетий: "Праматерь Рахель скончалась тысячи лет назад. Но в системе государственно-религиозного образования этот день не отмечали вплоть до убийства Рабина", – пояснил он.

Раввин добавил, что лично участвовал в демонстрациях против Норвежских соглашений и не скрывает своей идеологической позиции, но при этом считает, что тема убийства Рабина должно обсуждаться в школах открыто и ответственно: "Мы обязаны воспитывать молодежь в духе любви к Земле Израиля, и одновременно – в духе абсолютного запрета на насилие и ненависть к евреям, которые думают иначе. Этот урок нельзя забывать".