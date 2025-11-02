Бар Куперштейн возложил тфилин на Площади заложников

В прошедшую пятницу на Площади заложников (Кикар а-хатуфим) в Тель-Авиве состоялась многолюдная церемония возложения тфилин, которую возглавил бывший заложник Бар Куперштейн. На мероприятие пришли сотни участников, чтобы помолиться вместе с ним за освобождение пленных и возвращение тел погибших.

В опубликованных роликах с места события видно, как Куперштейн надевает тфилин и произносит молитву "Слушай, Израиль". Рядом с ним присутствовали отец молодого человека и бывший главный раввин Израиля Давид Лау.

Бар Куперштейн, который провел два года в плену в Газе, ранее обратился к общественности с приглашением присоединиться к этой церемонии. Он рассказывал, что всё время в плену мечтал об этом моменте. "Народ Израиля! Два года я был в плену, два года мечтал и молился каждый день о возможности надеть тфилин. Сегодня моя мечта осуществилась. Мы сделали это вместе – ради освобождения всех наших братьев, которые всё еще находятся там", – сказал он во время церемонии.