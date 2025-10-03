Время зажигания субботних свечей 3 октября 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 17:46, 18:59

Тель-Авив – 18:02, 19:00

Хайфа – 17:55, 19:00

Беэр-Шева – 17:55, 19:00

Эйлат – 17:55, 19:00

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу Торы "Аазину":

Моше воспевает величие Всевышнего, называя Его Твердыней – совершенным, справедливым и верным. Затем он укоряет народ Израиля за неблагодарность: несмотря на то, что Бог вывел их из пустыни, окружал заботой, кормил и защищал, они забыли своего Создателя и обратились к чужим богам.

Моше описывает, как Израиль, насытившись благами, "разжирел и начал брыкаться", то есть возгордился и решил, что больше не нуждается в Боге. Он приносил жертвы идолам, поклонялся ложным силам, которых не знали его отцы. За это Всевышний говорит, что "скроет Свой лик", отстранившись, чтобы народ сам столкнулся с последствиями своих действий – с войнами, бедствиями и унижением.

Но даже в гневе Бог не отрекается от Израиля. Он говорит, что не уничтожит его до конца, чтобы враги не возгордились, приписав себе победу. Более того, наступит момент, когда сами бедствия пробудят сожаление, и Бог снова вмешается – не ради заслуг народа, а ради Свого имени. Он накажет тех, кто вредил Израилю, и восстановит справедливость.

История народа Израиля подобна орлу, который сначала бросает птенцов в пустоту, но в последний момент подхватывает их на крыльях. Так и Бог дает испытания не для разрушения, а для роста и возвращения. Когда народ осознает, что его собственные силы не спасают, а всё держится на Творце, тогда приходит истинное раскаяние. Даже когда Бог скрыт, Он не уходит навсегда – Он ждет того момента, когда Его вновь узнают.