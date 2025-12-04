Время зажигания субботних свечей 5 декабря 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:00, 17:15

Тель-Авив – 16:15, 17:16

Хайфа – 16:07, 17:14

Беэр-Шева – 16:10, 17:18

Эйлат – 16:13, 17:20

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе читают главу Торы "Ваишлах":

После двадцати лет жизни в Харане Яаков возвращается в Землю Израиля и пытается примириться с братом Эсавом. Он отправляет к нему ангелов-посланников, но те сообщают, что Эсав идет навстречу с 400 вооруженными людьми. Яаков готовится тремя путями: разделяет свой лагерь на случай нападения, обращается к Б-гу с молитвой и посылает брату богатые подарки.

Ночью, перед переходом через реку Ябок, Яаков остается один и встречает ангельского вестника Эсава. Между ними происходит мистическая борьба, длящаяся до рассвета. Яаков выходит победителем, хотя и остается хромать, а ангел благословляет его новым именем – Исраэль, "победивший Б-жественное".

Встреча братьев проходит мирно: Эсав обнимает Яакова, но они вскоре расходятся и идут каждый своим путем. Яаков покупает участок земли возле Шхема. Там его дочь Дина подвергается насилию со стороны местного принца Шхема, и ее братья Шимон и Леви мстят, уничтожая всех мужчин города.

Продолжая путь, Яаков сталкивается с новой трагедией: Рахель умирает при родах Биньямина, и он хоронит ее близ Бейт-Лехема. Сын Рувен теряет первородство из-за недостойного поступка, нарушившего семейный порядок. В итоге Яаков добирается до Хеврона, где проживает его отец Ицхак. Ицхак умирает в возрасте 180 лет.

Глава завершается перечнем жен, детей и потомков Эсава, а также описанием царей, правивших в земле Сеир, где Эсав поселился и стал родоначальником эдомитского народа.