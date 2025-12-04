Главный раввин Украины рассказал о встрече с Андреем Макаревичем

Главный раввин Украины Моше Асман написал в соцсетях о том, что во время пребывания в Израиле удостоился "удивительной и неожиданной чести" спеть вместе с лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем. Вместе они исполнили песню Макаревича "Свеча", слова которой, по словам Асмана, перекликаются с еврейским девизом "Свет победит тьму" и напоминают, что никогда нельзя сдаваться.

Асман поблагодарил музыканта за поддержку Украины и его принципиальную позицию, а также благословил его, пожелав, чтобы "Всевышний помогал таким честным и порядочным людям". Он назвал Макаревича человеком с большой буквы, который стал примером для других.

В 2022 году минюст РФ внес Макаревича в реестр иностранных агентов. В решении Замоскворецкого суда Москвы утверждается, что Макаревич "систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и их представителями решениях".