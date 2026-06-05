Время зажигания субботних свечей 5 июня 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:01, 20:24

Тель-Авив – 19:26, 20:27

Хайфа – 19:15, 20:28

Беэр-Шева – 19:24, 20:24

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу "Шлах":

Моше отправляет двенадцать глав колен, включая Иешуа бин Нуна и Калева бен Йефунэ, на разведку в Ханаан. Им поручено разузнать о силе местного населения, укрепленности городов и плодородии земли. Разведчики проводят в пути сорок дней и возвращаются, неся с собой гигантские грозди винограда, гранаты и инжир как доказательство богатства края.

Вернувшись, десять из двенадцати разведчиков сеют панику среди народа Израиля. Они признают, что земля "течет молоком и медом", но заявляют, что ее города неприступны, а жители – непобедимые великаны. Только Калев и Иешуа пытаются успокоить народ, призывая верить в Бога. Однако люди поддаются страху, начинают роптать, плакать всю ночь и даже призывают выбрать нового вождя, чтобы вернуться в Египет.

Разгневанный неверием народа, Бог решает уничтожить бунтовщиков мором, но Моше вступается за них. Всевышний прощает народ, но выносит приговор: поколение, вышедшее из Египта и проявившее малодушие, не войдет в Святую Землю. Вместо этого евреи обречены скитаться по пустыне 40 лет – по одному году за каждый день разведки, – пока все взрослое поколение (кроме верных Калева и Иешуа) не сменится новым.

Группа евреев впадает в другую крайность: они решают вопреки воле Бога и предупреждениям Моше самовольно двинуться на штурм Ханаана, заявляя, что готовы завоевать землю. Моше предупреждает, что Ковчег Завета останется в лагере и Всевышнего не будет с ними, но они проявляют упрямство. В итоге амаликитяне и ханаанеи нападают на них и полностью разбивают у горы Хорма.

Глава завершается оглашением ряда законов, которые народ Израиля должен будет соблюдать после входа в Землю Обетованную. Среди них – правила принесения хлебных и винных даров вместе с жертвами, отделение части от теста (хала), а также законы об искуплении случайных грехов и наказании за преднамеренное осквернение субботы. В самом конце приводится заповедь о цицит, кистях на краях одежды с голубой нитью, которые призваны напоминать евреям о заповедях Бога и удерживать их от следования за соблазнами своего сердца и глаз.