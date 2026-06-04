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Опрос: ультраортодоксы поддерживают израильский суверенитет в Иудее, Самарии и секторе Газа

время публикации: 04 июня 2026 г., 22:29 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 22:30
Опрос: ультраортодоксы поддерживают израильский суверенитет в Иудее, Самарии и секторе Газа
Nati Shohat/Flash90

Согласно недавно проведенному опросу, харедим (ультраортодоксы) лидируют по уровню поддержки распространения израильского суверенитета, а также в вопросе поощрения эмиграции жителей Газы в другие страны. В отношении Иудеи и Самарии 96% ультраортодоксальной общественности поддерживают введение полного или постепенного суверенитета, тогда как среди национально-религиозного сектора этот показатель составляет 85%, а среди традиционалистов (масортим) – 82%.

90% ультраортодоксов поддерживают поощрение эмиграции жителей сектора Газа в другие страны, в то время как 86% поддерживают установление израильского суверенитета в самом секторе. Кроме того, опрос указывает на широкую поддержку идеи еврейского заселения Газы (83% респондентов-ультраортодоксов). Неожиданные данные касаются ситуации с Южным Ливаном: 83% харедим поддерживают установление израильского суверенитета в этом регионе, что выше, чем среди национально-религиозного и традиционалистского секторов.

Опрос был проведен для организации "Движение за суверенитет" институтом Direct Polls под руководством Цуриэля Шарона. В исследовании приняли участие 489 респондентов, представляющих репрезентативную выборку еврейского населения Израиля. Максимальная погрешность выборки составляет 4.4%.

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