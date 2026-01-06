"Мехаблим" оспорят изгнание из Поневежской йешивы в окружном суде

Раввин Шмуэль Маркович подал в Тель-Авивский окружной суд ходатайство об отмене арбитражного решения отставного судьи Давида Хешина о выселении возглавляемой им лагерь "мехаблим" из йешивы "Поневеж".

В многолетней борьбе за контроль над йешивой, являющейся самым престижным учебным заведением для ультраортодоксальной молодежи, придерживающейся "литовского" направления в иудаизме, Хешин вынес решение в пользу заклятого врага Марковича – раввина Элиэзера Каганмана, возглавляющего лагерь "сонъим".

Основателем йешивы был Йосеф Шломо-Каганман. В 1969 году пост управляющего занял его сын, раввин Авраам Каганман.

Еще при жизни Авраама Каганмана между его духовными наследниками , сыном Элиэзером Каганманом (лагерь "сонъим"), и зятем раввином Шломо Марковичем (лагерь "мехаблим") началась борьба за пост директора. С 1999 года под крышей "Поневежа" практически действуют две йешивы. Каждый из поступающих на учебу юношей должен выбрать, к какому из лагерей он примкнет.

Разногласия между лагерями нередко переходят в физические столкновения. Самый крупный конфликт между двумя группами учащихся произошел в январе 2015 году, который привел к аресту 30 студентов.

Согласно решению Хешина, "мехаблим" (лагерь Марковича) должны будут в двухмесячный срок выплатить "сонъим" (лагерь Каганмана) 10 миллионов шекелей с добавлением НДС и покинуть здание йешивы до конца июля 2026 года.

"Арбитражное решение является потрясающим и катастрофическим для десятков тысяч людей и целого религиозного течения", – говорится в ходатайстве, поданном в окружной суд, - "Речь идет о создании разрушительного прецедента, подрывающего основы всего ультраортодоксального общества".

Адвокат Эяль Розовский из фирмы "Мейтар", представляющий интересы Марковича, утверждает, что "Поневеж" является не торговой маркой, а "выражением духовной идентичности, традиции и общинной принадлежности", и сравнивает конфликт в йешиве с расколом в Объединенном кибуцном движении, когда оба крыла продолжали использовать название, принятое до раскола.