Раввин Шмуэль Элиягу прокомментировал операцию по захвату Николаса Мадуро

Раввин Цфата Шмуэль Элиягу опубликовал колонку на сайте 14-го телеканала, в которой арест Мадуро рассматривается как очередное звено в глобальном падении режимов зла. Раввин напомнил, что на протяжении поколений евреи в молитвах Рош а-Шана просят об уничтожении зла и устранении "злодейских царств". По его словам, эти тексты – не абстрактная литургия, а описание реальности, которая разворачивается на наших глазах: Всевышний очищает мир, готовя его к новому этапу.

В колонке раввин связывает захват лидера Венесуэлы с другими событиями последнего времени – крушением режима Асада в Сирии, ликвидацией лидеров террористических организаций и ударами по военным структурам хуситов. Элиягу подчеркивает, что в истории существует духовно-нравственный закон: государства, построенные на насилии, подавлении и лжи, не выживают. Он проводит параллели между современными диктатурами, нацистской Германией и СССР, отмечая общий знаменатель: ненависть к евреям, презрение к человеческой жизни, коррупцию и концентрацию богатства в руках немногих за счет обнищания народа.

В завершение раввин Элиягу подчеркивает, что, согласно иудаизму, Бог "не делает работу наполовину", и те, кто строил свою власть на крови и страхе, неизбежно оказываются на неверной стороне истории. Поэтому падение диктаторов он трактует не только как политическое событие, но и как послание свыше народам, самим правителям и всему миру.