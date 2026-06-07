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Ветеран британской армии отпраздновал бар-мицву в возрасте 86 лет

время публикации: 07 июня 2026 г., 18:04 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 18:03
Ветеран британской армии отпраздновал бар-мицву в возрасте 86 лет
Yahav Gamliel/Flash90

По сообщению газеты "The Jewish Chronicle", 86-летний Барри Дейви, ветеран Королевских ВВС, Торгового флота и Королевского армейского ветеринарного корпуса, отпраздновал бар-мицву. Мать Барри скрывала свое происхождение и сменила имя, когда приехала в Великобританию из Франции, поэтому в семье никогда не говорили об их корнях. Путь отставного военного к иудаизму начался около 20 лет назад, когда его сын, вернувшись из Боливии, объявил о намерении жениться на еврейке.

Церемонию бар-мицвы провел раввин Нир Надав, полковой капеллан британской армии. Барри, облаченный в талит поверх мундира, поднялся к Торе и прочел благословения. Раввин подчеркнул уникальность события: по его словам, тогда как 13-летний мальчик на обычной бар-мицве смотрит в будущее, 86-летний ветеран может оглянуться на долгую жизнь, полную чести и достоинства.

Торжество провела организация Boys Clubhouse, поддерживающая подростков из еврейской общины, а также Еврейская военная ассоциация (AJEX). Генеральный директор AJEX Фиона Палмер назвала событие "невероятно трогательным". Сам Барри Дейви, завершив церемонию, признался, что был очарован любовью и поддержкой окружающих.

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