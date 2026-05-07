Маргалит Хар-Шефи выпустила комментарии к Торе и дала первое за 30 лет интервью

Маргалит Хар-Шефи, осужденная за недонесение на Игаля Амира и впоследствии помилованная, дала интервью газете "Бе-шева". Недавно она выпустила первую книгу из серии комментариев к Торе.

50-летняя Хар-Шефи ведет глубоко религиозный образ жизни. Она носит парик, несмотря на распавшийся брак, регулярно изучает иудаизм, дает уроки и работает NLP-коучем. Хар-Шефи неожиданно тепло отзывается о периоде заключения в женской тюрьме "Неве-Тирца", которая стала для нее своеобразной отдушиной после агрессивной кампании в СМИ. Под влиянием Хар-Шефи некоторые арестантки начали соблюдать шаббат.

Маргалит Хар-Шефи отмечает, что пройденные испытания укрепили ее связь с Торой. При этом героиня интервью задается вопросом, почему Бог не послал ей возможность создать многодетную семью. Она продолжает надеяться, что когда-нибудь сможет стать матерью.

В интервью Маргалит Хар-Шефи вспоминает, что воспринимала Игаля Амира как хвастуна. Он упоминал места, о которых заранее было известно, что Рабин там не появится, или приезжал туда, когда мероприятие уже закончилось. Показателем несерьезности его намерений для героини интервью стал телефонный звонок, в ходе которого Амир делился очередным сценарием покушения. "Разве человек, который действительно собирается совершить такое, станет обсуждать это по телефону? – вспоминает Хар-Шефи. – Я воспринимала его как собаку, которая только лает".

После убийства Ицхака Рабина в 1995 году Хар-Шефи, студентка юридического факультета университета Бар-Илан и жительница поселения Бейт-Эль, была задержана. Ее знакомство с Игалем Амиром (в интервью Хар-Шефи отрицает романтическую подоплеку) привело к обвинению в непредотвращении преступления. Маргалит приговорили к девяти месяцам тюрьмы, из которых она отсидела пять. В интервью она утверждает, что во время допросов подвергалась унижениям, а также лишением сна и еды. Позже два бывших главы ШАБАК, Ами Аялон и Карми Гилон, публично заявили, что Хар-Шефи не знала о планах Амира и что дело против нее было открыто под влиянием общественной атмосферы того времени.