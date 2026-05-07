Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: Трамп намерен возобновить операцию "Проект Свобода" в Ормузском проливе в ближайшие дни

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 07 мая 2026 г., 21:15 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 21:21
CENTCOM

По информации Wall Street Journal, администрация Трампа намерена возобновить "Проект Свобода" по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Источник в Пентагоне сообщил, что решение может быть принято через день-два.

Это стало возможным после того, как Саудовская Аравия и Кувейт отменили запрет на использование американскими военными своих баз и воздушного пространства.

По данным WSJ, Эр-Рияд и Кувейт закрыли свои базы и небо после того, как высокопоставленные американские чиновники преуменьшили значение иранских ударов по странам Персидского залива. В Саудовской Аравии опасались, что в случае аналогичной атаки на королевство американские силы не встанут на его защиту.

Телеканал "Аль-Джазира" передал, что источники в Вашингтоне опровергли информацию о намерении возобновить операцию "Проект Свобода".

