WSJ: Трамп намерен возобновить операцию "Проект Свобода" в Ормузском проливе в ближайшие дни

По информации Wall Street Journal, администрация Трампа намерена возобновить "Проект Свобода" по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Источник в Пентагоне сообщил, что решение может быть принято через день-два.

Это стало возможным после того, как Саудовская Аравия и Кувейт отменили запрет на использование американскими военными своих баз и воздушного пространства.

По данным WSJ, Эр-Рияд и Кувейт закрыли свои базы и небо после того, как высокопоставленные американские чиновники преуменьшили значение иранских ударов по странам Персидского залива. В Саудовской Аравии опасались, что в случае аналогичной атаки на королевство американские силы не встанут на его защиту.

Телеканал "Аль-Джазира" передал, что источники в Вашингтоне опровергли информацию о намерении возобновить операцию "Проект Свобода".