В Российской государственной библиотеке найден считавшийся утраченным комментарий к Торе

По информации сайта "Аруц шева", исследователь Исраэль Дубицкий, занимавшийся изучением рукописей легендарного комментатора Раши в коллекции Гинцбурга, которая хранится в Российской государственной библиотеке, идентифицировал утерянный подлинник комментария внука Раши, Рашбама. Данный манускрипт ранее был известен в научном сообществе как "рукопись №103" Еврейской теологической семинарии в Бреслау. Именно этот текст послужил основой для печатного издания комментариев Рашбама, выпущенного Давидом Розиным в 1881 году. Затем след документа затерялся, и он долгое время считался утраченным.

Как сообщил сайту раввин Йоэль Катан, в ходе историко-текстологического анализа выяснилось, что рукопись попала в СССР после окончания Второй мировой войны. Из-за физических повреждений объекта – отсутствия титульного листа и того факта, что текст начинается сразу с середины книги "Берешит" (Бытие) – на протяжении нескольких поколений исследователей манускрипт ошибочно классифицировался и каталогизировался как комментарий Раши.

Раши (рабби Шломо Ицхаки, 1040-1105) – один из наиболее авторитетных средневековых еврейских ученых, мыслителей и комментаторов Торы и Талмуда, живший на севере Франции. Рашбам (рабби Шмуэль бен Меир, ок. 1085 – ок. 1158) – раввин, талмудист, который приходился Раши родным внуком. Метод комментирования Раши строится на сочетании "пшата" (буквального смысла текста) и аллегорических трактовок, заимствованных из мидрашей. Рашбам, напротив, сосредоточился исключительно на "пшате", опираясь на синтаксис и законы грамматики иврита. Рашбам нередко вступал в прямую полемику с комментариями своего деда.