Время зажигания субботних свечей 8 мая 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:44, 20:04

Тель-Авив – 19:08, 20:07

Хайфа – 18:56, 20:08

Беэр-Шева – 19:06, 20:05

Эйлат – 19:03, 20:00

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главы Торы "Беар" и "Бехукотай":

Бог дает заповедь о шмите – седьмом годе покоя для земли. Подобно тому как человек отдыхает в субботу, евреи должны раз в семь лет прекращать все сельскохозяйственные работы. Земля отдыхает, а то, что вырастет само, становится общим достоянием.

После семи циклов шмиты наступает пятидесятый год – йовель. Под звук шофара по всей стране объявляется свобода: все земельные наделы, проданные из-за нужды, возвращаются исконным владельцам. В пятидесятый год также выходят на свободу рабы-евреи, которые были вынуждены продать себя в услужение из-за долгов. Это предотвращает вечное рабство и накопление богатств в руках меньшинства.

Глава предостерегает от обмана в торговле. Тора велит поддерживать обедневшего соплеменника прежде, чем он окончательно разорится. Запрещено давать деньги в рост своим соплеменникам. Отношение к должнику должно быть милосердным.

Глава "Бехукотай" начинается с обещания благ тем, кто будет следовать законам Творца. Если народ будет изучать Тору и исполнять заповеди, Бог обещает своевременные дожди, изобилие урожая, мир внутри страны и безопасность от внешних врагов.

Тора сурово описывает последствия нарушения заповедей: болезни, голод, поражения в войнах и, в конечном итоге, изгнание с земли. Несмотря на суровость наказаний, глава завершается нотой надежды. Бог обещает, что даже в далеком изгнании Он не отвергнет Свой народ окончательно. Рано или поздно сердца людей смягчатся, и Он вспомнит Завет с праотцами – Авраамом, Ицхаком и Яаковом.