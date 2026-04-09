Время зажигания субботних свечей 10 апреля 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:24, 19:42

Тель-Авив – 18:48, 19:45

Хайфа – 18:36, 19:45

Беэр-Шева – 18:47, 19:43

Эйлат – 18:45, 19:41

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу "Шмини":

Глава открывается описанием восьмого дня освящения Мишкана – момента, когда служение в Переносном Храме достигает своей кульминации. Моше велит Аарону принести особые жертвы за себя и за народ, чтобы удостоиться раскрытия Божественного присутствия (Шхины). Когда все предписания исполнены, и Моше с Аароном вместе благословляют народ, с небес нисходит огонь, поглощающий жертвы на жертвеннике. Народ охватывает благоговейный трепет перед величием Творца.

Но торжество внезапно сменяется трагедией. Сыновья Аарона, Надав и Авиу, приносят "чуждый огонь", не заповеданный им. В ответ из Святая Святых выходит огонь и поражает их. Аарон принимает случившееся в молчаливом смирении, не выражая внешнего горя. Моше же даёт указания о погребении и подчеркивает, что священникам запрещено нарушать храмовый порядок даже ради скорби.

Затем Господь обращается непосредственно к Аарону, устанавливая важный закон: коэнам запрещено входить в Шатер Откровения или совершать служение в состоянии опьянения. На них возложена особая ответственность – ясно различать между священным и будничным, между чистым и нечистым, и передавать эти знания народу Израиля.

Далее глава переходит к законам кашрута. Тора определяет признаки разрешённых животных: у наземных – это сочетание раздвоенных копыт и жевания жвачки; у водных – наличие плавников и чешуи. Перечисляются также запрещённые виды птиц.

В завершение рассматриваются законы ритуальной нечистоты: как она передаётся через предметы, одежду и пищу, и каким образом человек может очиститься. Всевышний призывает Израиль к святости, подчеркивая, что соблюдение этих установлений отделяет народ от скверны и возвышает его, делая достойным быть народом Бога, Который вывел их из Египта ради этой цели.