Когда Бог стал царем? Известный библеист объясняет, почему в Торе нет "коронации Бога"

Помните первую главу "Мастера и Маргариты"? На Патриарших прудах Берлиоз убеждает Ивана Бездомного, что библейские сюжеты – всего лишь переработанные мифы древнего Востока.

Тогда это звучало сенсационно, а теперь – общеизвестно. Мы уже знаем, что месяцы у нас вавилонские, праздники – восточные, законы Торы похожи на законы Хаммурапи, а о потопе писали ещё шумеры. Так что же действительно уникально в Библии?

Известный библеист и филолог Давид Копелиович предлагает посмотреть на историю сотворения мира глазами древнего Востока. Там бог создаёт небо и землю, растения, животных и человека – всё почти как у нас. Почти. Только в каждом мифе есть два элемента, которых нет в Торе.

Первый – победа над морским чудовищем, символом хаоса. Второй – торжественное "и стал бог царём неба и земли". В Библии этого нет вовсе. Почему?

Ответ, как выясняется, спрятан в других главах Торы. Давид объясняет, где именно и при каких обстоятельствах Бог "стал царём" – и, конечно, без участия евреев не обошлось.

