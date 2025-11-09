x
09 ноября 2025
09 ноября 2025
09 ноября 2025
09 ноября 2025
Традиции

Когда Бог стал царем? Известный библеист объясняет, почему в Торе нет "коронации Бога"

История
Религия
время публикации: 09 ноября 2025 г., 16:13 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 16:22
Когда Бог стал царем? Известный библеист объясняет, почему в Торе нет "коронации Бога"
Chaim Goldberg/Flash90

Помните первую главу "Мастера и Маргариты"? На Патриарших прудах Берлиоз убеждает Ивана Бездомного, что библейские сюжеты – всего лишь переработанные мифы древнего Востока.

Тогда это звучало сенсационно, а теперь – общеизвестно. Мы уже знаем, что месяцы у нас вавилонские, праздники – восточные, законы Торы похожи на законы Хаммурапи, а о потопе писали ещё шумеры. Так что же действительно уникально в Библии?

Известный библеист и филолог Давид Копелиович предлагает посмотреть на историю сотворения мира глазами древнего Востока. Там бог создаёт небо и землю, растения, животных и человека – всё почти как у нас. Почти. Только в каждом мифе есть два элемента, которых нет в Торе.

Первый – победа над морским чудовищем, символом хаоса. Второй – торжественное "и стал бог царём неба и земли". В Библии этого нет вовсе. Почему?

Ответ, как выясняется, спрятан в других главах Торы. Давид объясняет, где именно и при каких обстоятельствах Бог "стал царём" – и, конечно, без участия евреев не обошлось.

Смотреть урок на YouTube

Интересно? Посмотрите и послушайте урок Давида Копелиовича в рамках в рамках проекта #929нарусском – путешествием по главам Танаха. В проекте участвуют десятки преподавателей – от харедим до агностиков, и всех объединяет любовь к великому тексту.

Следить за уроками можно онлайн, пересматривать в записи, выбирать только интересные главы или идти подряд, шаг за шагом. Главное – не упустить момент, когда великие истории вдруг становятся личными.

Чтобы не пропустить следующие, подписывайтесь на YouTube-канал и в нашу WhatsApp-группу.

Публикуется в рамках партнерства

