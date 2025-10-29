Загадка близнецов: превосходство и первородство. Керен Дубнова об истории, Торе и иврите

С большой долей вероятности у Фомы неверующего был брат-близнец. Причем настоящий близнец, практически неотличимый от своего брата. В семейных историях наших праотцов очень часто фигурируют братья-близнецы и просто братья, решающие вопрос о том, кто из них главнее. Вопрос первородства-превосходства всегда был (и остаётся) актуальным.

Наши праматери – Сара, Ривка, Рахель и Лея – женщины с сильным характером, разруливали эти ситуации, следуя внутреннему чувству любви и интуиции. А после них, как рассказывает нам Тора, на сцену выступает Тамар – еще одна сильная женщина, ставящая перед собой цель и добивающаяся ее. Тамар тоже рожает близнецов, как Ривка. Но, в отличие от детей Ривки, сыновья Тамар неотличимы друг от друга…

На основании чего мы можем это знать – ведь Тора не описывает внешность детей Тамар? И при чем тут Фома?

Послушайте блестящий урок об истории слова близнецы (תאומים) и о нашей пятой праматери – Тамар. Ведет урок Керен Дубнова – лингвист, специалист по истории иврита, член ученого секретариата Академии языка иврит.

Урок в рамках проекта #929нарусском – путешествием по главам Танаха. В проекте участвуют десятки преподавателей – от харедим до агностиков, и всех объединяет любовь к великому тексту.

Следить за уроками можно онлайн, пересматривать в записи, выбирать только интересные главы или идти подряд, шаг за шагом. Главное – не упустить момент, когда великие истории вдруг становятся личными.

