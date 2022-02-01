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NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 февраля 2022 г., 11:00

Аббас провел телефонный разговор с Блинкеном

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Аббас провел телефонный разговор с Блинкеном

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас провел вечером 31 января телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Основным предметом беседы стали палестино-израильские отношения.

Как сообщает агентство Wafa, Аббас заявил, что на палестинских территориях сложилась невыносимая ситуация. Он призвал США добиться прекращения оккупации и "террора поселенцев", а также обеспечить соблюдение статуса Харам аш-Шариф – то есть Храмовой горы.

Он обвинил Израиль в подрыве урегулирования на основе принципа двух государств, призвал к реализации резолюций Совета безопасности ООН и заявил о важности укрепления двусторонних отношений с США.


Блинкен подтвердил приверженность администрации Байдена принципу двух государств и заявил о важности политического диалога. Согласно агентству, он осудил нападения поселенцев на палестинцев и сообщил, что США намерены вновь открыть консульство в Иерусалиме.

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