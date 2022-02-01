Катар будет признан "важным союзником США"

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Байден сообщил, что намерен признать Катар важным союзником США, не входящим в блок NATO.

Речь идет о значительном повышении статуса сотрудничества, прежде всего в оборонной сфере. "Это символизирует тесн6ый характер наших отношений, демонстрируя глубокое уважение и дружественные чувства к таким государствам", - сообщает государственный департамент США.

Катар стал вторым государством Персидского залива, получившим подобный статус – первым был Кувейт. Визит шейха Тамима – его первая официальная поездка в США после прихода к власти администрации Байдена и преодоления кризиса в отношениях с Саудовской Аравией и ОАЭ.