Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
11 - 15°
Эйлат:
12 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 февраля 2022 г., 11:34

Катар будет признан "важным союзником США"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Катар будет признан "важным союзником США"

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Байден сообщил, что намерен признать Катар важным союзником США, не входящим в блок NATO.

Речь идет о значительном повышении статуса сотрудничества, прежде всего в оборонной сфере. "Это символизирует тесн6ый характер наших отношений, демонстрируя глубокое уважение и дружественные чувства к таким государствам", - сообщает государственный департамент США.

Катар стал вторым государством Персидского залива, получившим подобный статус – первым был Кувейт. Визит шейха Тамима – его первая официальная поездка в США после прихода к власти администрации Байдена и преодоления кризиса в отношениях с Саудовской Аравией и ОАЭ.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:39 Парламент Ирана прервал работу из-за вспышки "Омикрона"
12:10 Отчет AI: с 1948 года в Израиле действует режим апартеида в отношении палестинцев
11:34 Катар будет признан "важным союзником США"
11:00 Аббас провел телефонный разговор с Блинкеном
13:57 Эрдоган подписал указ о защите "традиционных ценностей" на ТВ
10:40 СДС: В Хасаке ликвидированы 246 боевиков "Исламского государства"
09:16 Ливанские спецслужбы сообщили о разоблачении крупнейшей израильской шпионской сети
08:10 SOHR: целью израильского авиаудара были объекты "Хизбаллы" около Дамаска
05:08 SANA: ВВС Израиля атаковали цели в окрестностях Дамаска
00:14 Хуситы обстреляли Абу-Даби во время визита в Арабские Эмираты президента Израиля
Загрузка...