Глава Пентагона: "Сегодня ночью у CENTCOM будет много работы, мы собираемся нанести удар по Ирану"

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американская армия нанесет по Ирану мощные удары, если Тегеран не согласится на сделку, которая должна положить конец конфликту между двумя странами. Об этом сообщает CNN.

Выступая перед сотрудниками Центрального командования США во Флориде, Хегсет повторил угрозу, ранее высказанную президентом Дональдом Трампом.

"Мы полностью сосредоточены именно на том результате, которого президент добивается от имени американского народа, и мы добились значительного прогресса. Как сегодня сказал президент, если они не собираются заключать сделку, мы нанесем по ним мощный удар", – заявил Хегсет.

При этом корреспондент Axios Барак Равид в своем блоге процитировал слова Хегсета, сказанные журналистам в штаб-квартире Центрального командования США: "Сегодня ночью у CENTCOM будет много работы, потому что мы собираемся нанести по Ирану мощный удар. У Ирана есть шанс заключить отличную сделку. Но они до сих пор не были готовы это сделать... Теперь по ключевым объектам в Иране будут падать американские бомбы - одна за другой. Это делается не для того, чтобы возобновить войну, а для того, чтобы задать условия сделки".

В среду, 10 июня, во время беседы с журналистами в Овальном кабинете президент США заявил: "Мы ударили по ним вчера, ударим и сегодня". Это было сказано после того, как его попросили прокомментировать более ранний пост в социальной сети Truth, в котором он заявил, что Тегерану потребовалось слишком много времени, чтобы заключить соглашение, и "теперь ему придется заплатить за это".