Safa о ракетном обстреле Тель-Авива: "Практически ежедневно сопротивление в Газе проводит ракетные испытания"
Редакция агентства Safa, офис которого находится в Газе, к сообщению о сегодняшнем ракетном обстреле и падении ракет в море около Тель-Авива, опубликовала следующий комментарий: "Практически ежедневно сопротивление в Газе проводит ракетные испытания, запуская несколько ракет в сторону моря. Делается это в рамках усилий по развитию своих возможностей и подготовке к новой агрессии Израиля в секторе Газы".
На самом деле, речь идет о первом подобном обстреле с мая 2021 года, когда в Газе ЦАХАЛ проводил антитеррористическую операцию "Страж стен".
Боевики ХАМАСа и "Исламского джихада" время от времени действительно проводят ракетные испытания, но при этом ракеты запускают в море в западном направлении.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 января 2022
Источники: "Исламский джихад" обстрелом из Газы "поздравил" израильтян с Новым годом
Источники: "Исламский джихад" обстрелом из Газы "поздравил" израильтян с Новым годом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 января 2022
ЦАХАЛ: из Газы были выпущены две ракеты в сторону Тель-Авива
ЦАХАЛ: из Газы были выпущены две ракеты в сторону Тель-Авива
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 января 2022
В районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, возможно ракеты упали в море
В районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, возможно ракеты упали в море