Safa о ракетном обстреле Тель-Авива: "Практически ежедневно сопротивление в Газе проводит ракетные испытания"

Редакция агентства Safa, офис которого находится в Газе, к сообщению о сегодняшнем ракетном обстреле и падении ракет в море около Тель-Авива, опубликовала следующий комментарий: "Практически ежедневно сопротивление в Газе проводит ракетные испытания, запуская несколько ракет в сторону моря. Делается это в рамках усилий по развитию своих возможностей и подготовке к новой агрессии Израиля в секторе Газы".

На самом деле, речь идет о первом подобном обстреле с мая 2021 года, когда в Газе ЦАХАЛ проводил антитеррористическую операцию "Страж стен".

Боевики ХАМАСа и "Исламского джихада" время от времени действительно проводят ракетные испытания, но при этом ракеты запускают в море в западном направлении.