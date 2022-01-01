Иерусалим:
9 - 11°
Тель-Авив:
14 - 17°
Эйлат:
15 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 января 2022 г., 08:46

Safa о ракетном обстреле Тель-Авива: "Практически ежедневно сопротивление в Газе проводит ракетные испытания"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Safa о ракетном обстреле Тель-Авива: "Практически ежедневно сопротивление в Газе проводит ракетные испытания"

Редакция агентства Safa, офис которого находится в Газе, к сообщению о сегодняшнем ракетном обстреле и падении ракет в море около Тель-Авива, опубликовала следующий комментарий: "Практически ежедневно сопротивление в Газе проводит ракетные испытания, запуская несколько ракет в сторону моря. Делается это в рамках усилий по развитию своих возможностей и подготовке к новой агрессии Израиля в секторе Газы".

На самом деле, речь идет о первом подобном обстреле с мая 2021 года, когда в Газе ЦАХАЛ проводил антитеррористическую операцию "Страж стен".


Боевики ХАМАСа и "Исламского джихада" время от времени действительно проводят ракетные испытания, но при этом ракеты запускают в море в западном направлении.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 января 2022
Источники: "Исламский джихад" обстрелом из Газы "поздравил" израильтян с Новым годом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 января 2022
ЦАХАЛ: из Газы были выпущены две ракеты в сторону Тель-Авива
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 января 2022
В районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, возможно ракеты упали в море

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:11 Источники в Газе: причиной ракетного обстрела Тель-Авива могли быть "погодные условия"
09:17 Впервые с начала гражданской войны в Сирию вернется посол Бахрейна
08:46 Safa о ракетном обстреле Тель-Авива: "Практически ежедневно сопротивление в Газе проводит ракетные испытания"
20:34 Минобороны Ирана: запущенные накануне спутники не были выведены на орбиту
13:56 На юго-востоке Ирана боевиками убиты двое бойцов спецподразделения "Кудс"
13:54 Путин и Аббас поздравили друг друга с Новым годом
13:35 ЦСБ ПА: в мире насчитывается 14 млн палестинцев, рождаемость сокращается
12:23 В Иране осуществлен запуск космической ракеты с тремя спутниками
11:19 Израиль впустит 10000 палестинцев в рамках воссоединения семей
10:40 Ливанские таможенники конфисковали 9000000 таблеток амфетамина
Загрузка...