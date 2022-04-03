В Йемене вступило в силу двухмесячное перемирие

Специальный уполномоченный ООН по Йемену Ханс Грундберг сообщил о вступлении в силу двухмесячного перемирия между воюющими сторонами. Оно приурочено к началу священного для мусульман месяца Рамадан.

Согласно условиям перемирия, 18 танкеров с топливом смогут войти в порт Худейда, а аэропорт Саны сможет принимать два коммерческих рейса в неделю. Оба этих города контролируются хуситами. Стороны обещали содействовать открытию дорог.

Грундберг заявил, что по доброй воле сторон перемирие может быть продолжено. Однако в первый же день хуситы заявили, что их позиции подверглись ударам установок залпового огня и артиллерии, а в воздухе были замечены беспилотные летательные аппараты.