В Йемене вступило в силу двухмесячное перемирие
Специальный уполномоченный ООН по Йемену Ханс Грундберг сообщил о вступлении в силу двухмесячного перемирия между воюющими сторонами. Оно приурочено к началу священного для мусульман месяца Рамадан.
Согласно условиям перемирия, 18 танкеров с топливом смогут войти в порт Худейда, а аэропорт Саны сможет принимать два коммерческих рейса в неделю. Оба этих города контролируются хуситами. Стороны обещали содействовать открытию дорог.
Грундберг заявил, что по доброй воле сторон перемирие может быть продолжено. Однако в первый же день хуситы заявили, что их позиции подверглись ударам установок залпового огня и артиллерии, а в воздухе были замечены беспилотные летательные аппараты.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2022
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