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NEWSru.co.il :: Ближний Восток3 января 2022 г., 10:16

В Турции резко дорожают электричество и газ

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Регулятор энергетического рынка Турции сообщил о значительном увеличении цен на электричество и газ – в связи с продолжающимся падением курса национальной валюты.


Для частных потребителей, не превышающих определенной квоты, электричество подорожает на 50%. Расценки для коммерческих пользователей вырастут в два раза. На 50% увеличатся и цены на газ.

В 2021 году курс турецкой лиры по отношению к доллару обрушился на 74%. Президент Реджеп Тайип Эрдоган запрещает Центробанку повышать учетную ставку. Только в декабре инфляция составила 30%.

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