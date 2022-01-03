В Турции резко дорожают электричество и газ

Регулятор энергетического рынка Турции сообщил о значительном увеличении цен на электричество и газ – в связи с продолжающимся падением курса национальной валюты.

Для частных потребителей, не превышающих определенной квоты, электричество подорожает на 50%. Расценки для коммерческих пользователей вырастут в два раза. На 50% увеличатся и цены на газ.

В 2021 году курс турецкой лиры по отношению к доллару обрушился на 74%. Президент Реджеп Тайип Эрдоган запрещает Центробанку повышать учетную ставку. Только в декабре инфляция составила 30%.