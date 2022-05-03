Директор ЦРУ тайно встретился с кронпринцем Саудовской Аравии

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно посетил в середине апреля текущего года Саудовскую Аравию и встретился в Джедде с кронпринцем Мухаммадом бин Салманом, сообщает The Wall Street Journal.

Издание цитирует анонимный официальный источник в США, согласно которому "тон беседы был значительно лучше, чем в ходе предыдущих визитов американских госчиновников".

Напомним, что ранее то же издание сообщило о визите в Саудовскую Аравию советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которые закончились катастрофой для американской стороны.

Переговоры стали первой встречей фактического правителя Саудовской Аравии с высокопоставленным представителем администрации Джо Байдена. Как в ходе предвыборной кампании, так и после избрания президент Байден выступал с критикой несоблюдения королевством прав человека.

Дружеская обстановка, в которой началась беседа, улетучилась, когда Салливан упомянул о расправе с оппозиционным журналистом Джамалем Хашогги. По данным американской разведки, он был убит агентами саудовских спецслужб по личному указанию принца Мухаммада.

Согласно публикации, принц вскипел и начал кричать на американского эмиссара. Мухаммад заявил, что ни с кем не намерен обсуждать этот вопрос, который вообще пора оставить в прошлом. Он также сообщил, что США могут забыть о просьбах увеличить добычу нефти, чтобы снизить цену на энергоносители.

Отметим, что после российского вторжения в Украину США неоднократно обращались к Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой возместить возможную потерю российских нефти и газа. Это позволило бы ужесточить санкции против России. Но арабские союзники США ответили отказом.