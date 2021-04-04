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NEWSru.co.il :: Ближний Восток4 апреля 2021 г., 20:02

СМИ: экс-агент "Мосада" предлагал жене иорданского принца помочь с бегством из страны

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Май 2004 года, принц Хамза и его супруга во дворце Захран во время свадебной церемонии

Иорданское новостное агентство Ammon News со ссылкой на свой источник сообщило, что, по данным спецслужб королевства, супруга бывшего наследного принца Хамзы бин Хусейна контактировала с бывшим агентом израильской разведки "Мосад".

Издание также называет имя израильского разведчика - Рон Шапошник.

По данным спецслужб, израильтянин предлагал прислать за супругами частный самолет, который может их доставить в любую страну мира.


Отметим, что несколькими часами ранее власти Иордании впервые официально прокомментировали попытку переворота в стране. С заявлением выступил заместитель премьер-министра и глава МИД Иордании Айман Сафади. Он сообщил, что в общей сложности были арестованы 16 человек. По его словам, в ходе наблюдения за принцами Хамзой бин Хусейном, Шарифом Хасаном бин Заидом, бывшим главой королевской администрации Басэмом Ауадаллой службы безопасности установили, что подозреваемые контактировали с иностранными органами, заинтересованными в дестабилизации ситуации в стране.

Действия высокопоставленных чиновников и членов королевской семьи были признаны представляющими опасность для безопасности Иордании. Королю Абдалле II была дана рекомендация передать дело о государственной измене в суд.

Аайман Сафади также отметил, что король Абдалла II решил не арестовывать принца Хамзу, а лично поговорить с ним и попросить прекратить подрывную деятельность, говорится в сообщении информационного агентства Ammon. Отметим, что ранее от Хамзы бин Хусейна, передавшего через своего адвоката телеканалу BBC видео, стало известно, что он находится под домашним арестом.

На пресс-конференции также было объявлено, что иностранные спецслужбы связывались с супругой принца Хамзы бин Хусейна, предлагая ей свою помощь в организации побега из Иордании.

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