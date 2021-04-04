СМИ: экс-агент "Мосада" предлагал жене иорданского принца помочь с бегством из страны

Иорданское новостное агентство Ammon News со ссылкой на свой источник сообщило, что, по данным спецслужб королевства, супруга бывшего наследного принца Хамзы бин Хусейна контактировала с бывшим агентом израильской разведки "Мосад".

Издание также называет имя израильского разведчика - Рон Шапошник.

По данным спецслужб, израильтянин предлагал прислать за супругами частный самолет, который может их доставить в любую страну мира.

Отметим, что несколькими часами ранее власти Иордании впервые официально прокомментировали попытку переворота в стране. С заявлением выступил заместитель премьер-министра и глава МИД Иордании Айман Сафади. Он сообщил, что в общей сложности были арестованы 16 человек. По его словам, в ходе наблюдения за принцами Хамзой бин Хусейном, Шарифом Хасаном бин Заидом, бывшим главой королевской администрации Басэмом Ауадаллой службы безопасности установили, что подозреваемые контактировали с иностранными органами, заинтересованными в дестабилизации ситуации в стране.

Действия высокопоставленных чиновников и членов королевской семьи были признаны представляющими опасность для безопасности Иордании. Королю Абдалле II была дана рекомендация передать дело о государственной измене в суд.

Аайман Сафади также отметил, что король Абдалла II решил не арестовывать принца Хамзу, а лично поговорить с ним и попросить прекратить подрывную деятельность, говорится в сообщении информационного агентства Ammon. Отметим, что ранее от Хамзы бин Хусейна, передавшего через своего адвоката телеканалу BBC видео, стало известно, что он находится под домашним арестом.

На пресс-конференции также было объявлено, что иностранные спецслужбы связывались с супругой принца Хамзы бин Хусейна, предлагая ей свою помощь в организации побега из Иордании.