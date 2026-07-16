Опрос 13-го телеканала: блок Айзенкота получает минимальное большинство в 61 мандат

Блок оппозиционных партий во главе с Гади Айзенкотом смог бы сформировать правительство, получив минимальное большинство в 61 мандат, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного 13-м телеканалом. Парламентские выборы в Израиле назначены на 27 октября.

Крупнейшей партией остается "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которая, согласно опросу, получает 22 места в Кнессете. Партия Айзенкота "Яшар" получает 21 мандат.

Партия "Бэяхад" бывшего премьер-министра Нафтали Беннета набирает 15 мандатов, "Демократим" Яира Голана – 11, "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана – 10. Новый список Йоаза Хенделя и Хили Трупера преодолевает электоральный барьер с четырьмя мандатами. Таким образом, партии антиправительственного блока получают в общей сложности 61 место.

Партии нынешней коалиции набирают 50 мандатов: "Ликуд" – 22, "Яадут а-Тора" – восемь, ШАС – семь, "Оцма Иегудит" Итамара Бен-Гвира – семь, "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича – шесть.

Арабский блок ХАДАШ-ТААЛ получает пять мандатов, РААМ – четыре. БАЛАД и "Кахоль-Лаван" Бени Ганца не преодолевают электоральный барьер.