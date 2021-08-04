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NEWSru.co.il :: Ближний Восток4 августа 2021 г., 02:52

Захваченное судно Asphalt Princess направляется в сторону Ирана

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Asphalt Princess

По данным сервиса по морским перевозкам Lloyd's List, захваченный вооруженными людьми в Оманском заливе танкер с асфальтом Asphalt Princess направляется в сторону Ирана и подает сигналы посредством автоматической идентификационной системы.

Редактор Lloyd's List Ричард Мид отмечает, что сайт владельцев судна Asphalt Princess остаются недоступным, связи с судном и владельцами нет.

Ранее из данных сайта MarineTraffic.com стало известно благодаря автоматической системе оповещения, что четыре судна Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss, находящиеся в Оманском заливе, потеряли управление.


Иран заявляет о своей непричастности как к этим инцидентам, так и к нападению на танкер Mercer Street, в результате которого погибли два человека (граждане Великобритании и Румынии). Израиль, Великобритания и США обвиняют Тегеран в нападении.

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