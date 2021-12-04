В Турции предъявлены обвинения агентам "Мосада": слежка экс-террористов за террористами с помочью очков с камерами

Государственная прокуратура Турции опубликовала обвинительное заключение по делу о раскрытии сети агентов израильской разведки "Мосад", действовавшей на турецкой территории, передает агентство Anadolu.

В тексте обвинения говорится, что 16 агентов "Мосада" шпионили за палестинскими и сирийскими гражданами в Турции, получая деньги за сбор и передачу информации. Отмечается, что некоторые агенты использовали очки со встроенными камерами.

В пятницу, 3 декабря, госпрокуратура Турции потребовала лишить обвиняемых свободы на срок от 15 до 20 лет. Задержанные обвиняются в "предоставлении иностранной разведке сведений, составляющих угрозу государственной безопасности", "политическом или военном шпионаже", "раскрытии информации о государственной безопасности и политических интересах", "раскрытии конфиденциальной информации, которая должна храниться в секрете".

Государственное турецкое агентство Anadolu опубликовало некоторые детали обвинения в отношении пяти агентов "Мосада".

По данным следствия, переводом средств для шпионской сети "Мосада" в Турции занимался Абделькадр Баракат, неофициально прибывший в Турцию в конце 2015 года. Процесс перевода осуществлялся в полной секретности через отделения денежных переводов и зашифрованные счета, по почте, а также с помощью криптовалюты. Баракат признал, что он общался с сотрудником израильской разведки Ахмадом Зайдом, дело против которого было закрыто, поскольку он находится за границей. Установлено, что Абделькадр Баракат действовал не из идеологических соображений, а просто зарабатывал таким образом на жизнь.

Другой обвиняемый Абд аль-Рахман Абу Науа был арестован израильскими спецслужбами в ​​2011 году. Агент Ахмада Зайда находился вместе с ним в камере в течение восьми дней и завербовал его. В ходе следствия Абу Науа сообщил, что получил от Ахмада Зайда указание сфотографировать несколько конкретных мест в Турции, а процесс съемки велся с помощью камеры, скрытой в очках, после чего информация передавалась через специальную программу, сканирующую сети Wi-Fi. В частности, были переданы снимки домов "палестинского религиозного ученого" и других палестинских арабов, проживающих в Турции.

Обвиняемый Абдул Хаким аз-Замиль передавал секретную информацию о местах столкновений в Сирии, в том числе около турецко-сирийской границы, которую получал через участников групп в WhatsApp и из других источников, при этом он оплачивал услуги своих информаторов.

Обвиняемый Мухаммад ас-Салхаб за вознаграждение тайно отправлял отчеты о характере работы палестинских ассоциаций и сообществ, действующих в Турции, их родственниках и влиятельных людях. В этих отчетах содержалась подробная информация: адреса проживания, фотографии, адреса электронной почты и номера телефонов. В частности, ас-Салхаб информировал "Мосад" об активистах ХАМАСа и ФАТХа, проживающих в Турции.

Напомним, что 25 октября турецкое издание "Сабах" опубликовало фотографии агентов "Мосада", задержанных спецслужбами Турции. И вскоре после этого стало известно, что некоторые из них в прошлом были активистами террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС). Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, отмечал: информационное агентство "Шахаб" в Газе, ассоциированное с ХАМАСом, утверждало, что агенты "Мосада" в Турции якобы на самом деле действовали под контролем главы палестинских спецслужб Маджида Фараджа, являющегося видным деятелем ФАТХа. Но сопоставление снимков, публикуемых турецкой газетой "Сабах", с объявлениями о розыске людей, "пропавших" в Турции, а также с плакатами ХАМАСа, позволяет утверждать, что некоторые из задержанных турецкими спецслужбами агентов "Мосада" в недавнем прошлом состояли в рядах ХАМАСа, писал "Абу Али".

Так, например, агент М.А.С., судя по публикуемому снимку, это доктор Мухаммад Сальхау аль-Тамими – ранее проживавший в Хевроне активист ХАМАСа, выросший в семье активистов "Исламского движения сопротивления" (один из членов этой семьи представляет ХАМАС в палестинском парламенте), в Турции он изучал медицину и получил диплом врача.

Второй пример: 46-летний агент Р.А.А. – согласно публикуемым данным, это Раад аш-Ашур, ранее проживавший в Бейт-Хануне (север сектора Газы) боевик "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа), который был осужден за террористическую деятельность, а после освобождения из тюрьмы оказался в Турции. Отметим, что, согласно обвинительному заключению, аш-Ашур работал на "Мосад" с 1997 года.

Ранее газета "Сабах" писала, что агенты "Мосада" вели наблюдение за врагами Израиля и передавали информацию. По всей видимости, целями для слежки были активисты террористических организаций (граждане Турции и иностранцы, выходцы из Палестинской автономии и сектора Газы), в том числе учащиеся турецких вузов. Особое внимание уделялось студентам, которые в будущем по специальности могли работать в оборонной промышленности.

В публикации "Сабах" говорилось, что все задержанные агенты "Мосада" были арабского происхождения, хотя некоторые из них имели гражданство Турции. Эти агенты действовали группами по три человека, для передачи информации своим кураторам из "Мосада" они выезжали за границу, в частности в столицу Кении – Найроби. Всего было выявлено пять таких групп, действовавших в четырех турецких провинциях.

Мотивы действий агентов не были политическими, они за свою работу получали деньги. Для оплаты услуг использовали виртуальную валюту bitcoin. Деньги также передавались наличными из рук в руки и через коммерческие предприятия, имеющие возможность получать денежные переводы из-за границы.

Особое внимание в первой публикации было уделено агенту "Мосада" А.Б., который руководил работой других агентов, был координатором между ними и кураторами (очевидно, согласно обвинению, речь идет об Абделькадре Баракате). Сообщается, что он прибыл в Турцию в 2015 году, в июне 2020 года объявлялось, что он пропал без вести в районе Малтепе (пригород Стамбула). По данным следствия, пишет "Сабах", А.Б. в этом году получил в США 10 тысяч долларов от куратора "Мосада".

Другой агент, известный как Р.А.А. (вероятно, это Раад аш-Ашур), встречался с кураторами "Мосада" в Загребе (Хорватия), где ему были переданы наличными 1000 и 1200 долларов, говорилось в публикации.

Третий упоминаемый агент, М.А.С. (возможно, это Мухаммад ас-Салхаб), дважды ездил в Цюрих (Швейцария) для встречи с кураторами "Мосада", заявляет "Сабах".

"Сабах" писал о том, что многие задержанные дают признательные показания.

Цитируя эти показания, "Сабах" писал, что при личных встречах с начинающими агентами кураторы "Мосада" применяли "детекторы лжи", задавая вопросы, требующими однозначных ответов: "предоставил ли ты всю имеющуюся информацию?", "вся ли предоставленная информация была правдой?", "сделал ли ты что-либо постыдное, помимо сотрудничества с нами?" и т.п. Если проверка на "полиграфе" показывала, что агент лжет, с ним прекращали работать, но могли позже вновь связаться с ним, если его финансовая ситуация ухудшалась и появлялась дополнительная мотивация для работы с израильской разведкой. Такие встречи, как следует из статьи, обычно проходили в номерах отелей за пределами Турции.