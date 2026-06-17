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Пресса

14-й канал: ЦАХАЛ запретил войскам в Ливане открывать упреждающий огонь

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 17 июня 2026 г., 09:07 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 09:13
14-й канал: ЦАХАЛ запретил войскам в Ливане открывать упреждающий огонь
AP Photo/Mohammed Anouti

По информации 14-го телеканала, с утра 17 июня израильским войскам в Ливане запрещено открывать упреждающий огонь. Согласно новым указаниям, военнослужащие могут применять оружие только в случае выявления явной и непосредственной угрозы.

Как утверждает телеканал, с утра были зафиксированы два случая, когда транспортные средства представляли опасность для израильских военных, после чего по ним был открыт огонь.

Сообщается также, что в связи с новыми ограничениями подразделения передвигаются между позициями медленнее и стараются не оставаться длительное время на одном месте.

Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа заявил в беседе с 14-м каналом: "Соглашение, по всей видимости, официально вступит в силу только в пятницу. До этого времени "Хизбалла" может воспользоваться прекращением огня и попытаться устроить нам "Захват Адара Голдина – 2"."

Пресса
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