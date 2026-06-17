CNN: текст меморандума умышленно туманный, чтобы Иран смог представить его как успех

Администрация США готовится представить официальный текст заключенного с Ираном меморандума. Однако телеканал CNN цитирует официальных американских представителей, которые призывают не придавать особого внимания используемым в документе формулировкам.

По их словам, текст умышленно туманный, чтобы создать положительную атмосферу для технических переговоров, которые последуют за его заключением. "Одна из целей – предоставить Ирану возможность "продать" соглашение своей внутренней аудитории", – говорят собеседники канала.

По их словам, в документе не отражаются закулисные договоренности, важнейшие иранские уступки. "Меморандум – политический документ, который не стоит воспринимать дословно", – заявляют представители администрации.

"Достигнутое нами взаимопонимание значительно важнее, чем текст. Мы создали атмосферу, которая позволит заняться такими вопросами, как отмена санкций, решение ядерной проблемы, размораживание фондов. Но все это будет зависеть от прогресса на переговорах", – сказал один из источников.

Телеканал отмечает: этот подход может обернутся бумерангом. Консерваторы заявляют, что Трамп уступил слишком много, чтобы покончить с непопулярной войной. Документ уделяет значительно больше место тому, что получит Иран, в то время как туманными выглядят именно иранские уступки. Так, отказ от ядерного оружия режим аятолл декларировал не раз, в том числе – в соглашении 2015 года, заключенном администрацией Барака Обамы.